“Se non mi dai i soldi ti taglio le gomme”, arrestato 43enne a Catania

A Catania, nel quartiere di Ognina, un sorvegliato speciale di 43 anni è stato arrestato per violazione delle misure cautelari e tentata estorsione. I fatti risalgono alla sera precedente, quando l’uomo si è presentato davanti all’abitazione dell’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, chiedendole “dammi almeno 20 euro” per acquistare droga. Al rifiuto della donna, il 43enne ha minacciato: “Ti squarcio le gomme”, danneggiando effettivamente uno pneumatico del suo veicolo.

La vittima, impaurita e in lacrime, ha allertato la Polizia di Stato. La Sala Operativa della Questura di Catania ha subito inviato una volante sul posto, benché all’arrivo degli agenti l’uomo si fosse già allontanato. La donna ha riferito di aver ricevuto numerose telefonate moleste nel corso della serata, durante le quali l’ex compagno insisteva per ottenere denaro con toni minacciosi.

Gli accertamenti degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in collaborazione con la Sala Operativa, hanno confermato che il 43enne era destinatario sia del divieto di avvicinamento sia della sorveglianza speciale con obbligo di dimora notturno. Scattate le ricerche, l’uomo è stato individuato nella propria abitazione e arrestato per violazione delle misure cautelari e tentata estorsione, restando in attesa del rito direttissimo nelle camere di sicurezza della Questura.

