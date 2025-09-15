Intensificati a Capo d’Orlando i controlli della Polizia di Stato

Nel fine settimana la Polizia di Stato ha rafforzato i controlli nel comune di Capo d’Orlando, con particolare attenzione alle aree della movida nelle ore di maggiore afflusso. L’iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione predisposte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, attraverso nuovi moduli operativi diffusi su tutto il territorio.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 193 persone e controllati 87 veicoli. Gli agenti hanno inoltre accertato l’osservanza delle prescrizioni a carico di 12 soggetti sottoposti a misure restrittive ed eseguito 5 perquisizioni personali. Sono stati interessati anche tre esercizi pubblici, sottoposti a controllo amministrativo.

I servizi hanno incluso attività di monitoraggio della circolazione stradale. In questo ambito sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 2.000 euro. Gli operatori hanno proceduto al ritiro di una patente di guida e di una carta di circolazione, oltre a disporre il fermo amministrativo di un ciclomotore.

La Questura di Messina ha reso noto che le operazioni continueranno nelle prossime settimane, sia a Capo d’Orlando che in altre località della provincia. L’obiettivo resta quello di garantire una costante attività di prevenzione e controllo sul territorio.

