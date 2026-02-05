Previsioni Meteo, corrente a getto polare dopo il 12 febbraio

A partire dal 12 febbraio potrebbe aprirsi una fase di cambiamento nella circolazione atmosferica sull’Europa e sull’Italia, legata a dinamiche in atto negli strati più alti dell’atmosfera. Secondo Daniele Ingemi, meteorologo e redattore di Meteored Italia, l’attenzione degli esperti è rivolta alle interazioni tra stratosfera e troposfera, destinate a influenzare l’assetto climatico delle prossime settimane.

Nell’alta stratosfera si osservano processi che incidono sull’equilibrio del vortice polare. Il trasferimento di energia delle onde atmosferiche verso l’Artico risulta parziale, consentendo al vortice, pur indebolito, di conservare una struttura coerente. Questo favorisce un riassetto verso l’area siberiana, evitando un collasso completo. “Si assiste alla formazione di un dipolo artico, una configurazione che non rientra né in uno split né in un displacement, ma che può essere definita come un minor warming”, spiega Ingemi.

Il riscaldamento stratosferico in corso risulta di intensità moderata. I principali modelli previsionali, tra cui ECMWF e GFS, indicano un rapido aumento delle temperature in quota, anche di 20-30 gradi in pochi giorni, senza però raggiungere i valori estremi associati agli eventi più intensi.

Nella troposfera, dove si sviluppano i fenomeni meteorologici quotidiani, la circolazione mostra una fase relativamente stabile. La corrente a getto subtropicale appare debolmente ondulata, mentre è previsto un rafforzamento del getto polare, che tenderà però a presentare ondulazioni alle medie latitudini. Questa configurazione favorirebbe l’ingresso di perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo, sostenuta anche da una NAO in fase negativa.

Per l’Italia si prospetta una fase instabile, con precipitazioni diffuse e nevicate sui rilievi, inizialmente a quote medio-alte. Le regioni del Centro-Sud potrebbero registrare piogge più frequenti. Nella parte finale del mese non si esclude un temporaneo calo termico, con valori più rigidi al Nord e possibili nevicate a quote collinari al Centro, senza indicazioni di ondate di freddo intenso. – Fonte Meteored Italia.

