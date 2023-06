Arrestata coppia per rapina e lesioni ad un pensionato a Monreale

Una coppia di Monreale, già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata arrestata in flagranza per rapina e lesioni a un pensionato. I Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione della vittima, che è stata aggredita e costretta a consegnare denaro. Gli aggressori sono stati identificati presso la loro abitazione e sono stati condotti in carcere.

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno effettuato un arresto in flagranza di reato riguardante una coppia di Monreale, composta da un uomo di 64 anni e dalla sua convivente di 52, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono stati accusati di rapina e lesioni personali nei confronti di un pensionato settantaduenne. La vicenda ha preso avvio quando la vittima ha richiesto l’intervento dei militari della Sezione Radiomobile, riferendo di essere stata strattonata e colpita in volto con dello spray al peperoncino. Inoltre, è stata costretta a consegnare loro la somma contante di 35 euro che aveva con sé.

I Carabinieri, grazie alle informazioni fornite dalla vittima, che conosceva i responsabili, si sono recati presso l’abitazione dei due indagati. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati lo spray al peperoncino utilizzato nell’aggressione e la somma di denaro sottratta al pensionato. Il settantaduenne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale Ingrassia di Palermo, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 2 giorni. Il 52enne e la sua convivente sono stati arrestati e condotti presso il carcere Pagliarelli di Palermo, in attesa delle necessarie procedure giudiziarie.

© Riproduzione riservata.