Pietro Ciucci: progressi importanti per il Ponte sullo Stretto

La Conferenza di Servizi per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è stata programmata per il 16 aprile, come confermato dall’Amministratore Delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato questo significativo sviluppo, indicando un progresso tangibile nell’approvazione del progetto. La dichiarazione di “procedibilità” da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’avvio della valutazione degli aspetti ambientali è altrettanto rilevante.

Ciucci ha sottolineato che la convocazione della Conferenza è il risultato diretto dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina dell’aggiornamento del progetto definitivo, insieme alla consegna dei relativi documenti ai ministeri e alle Autorità competenti. L’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sarà pubblicato presto sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria. Questo passaggio è essenziale in vista dell’approvazione definitiva del progetto da parte del CIPESS, che confermerà la sua pubblica utilità.

“La fase intermedia legata alla pubblicazione dell’Avviso consentirà a tutti gli interessati di esaminare la documentazione progettuale relativa al piano degli espropri e di presentare eventuali osservazioni”, ha chiarito Ciucci. Per facilitare questo processo, la società Stretto di Messina aprirà sportelli informativi sia a Messina che a Villa San Giovanni, offrendo supporto nella comprensione della documentazione.

