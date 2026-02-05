Voci di dimissioni, sabato la conferenza stampa del sindaco

Dopo settimane caratterizzate da indiscrezioni, smentite parziali e conferme non ufficiali, la vicenda politica messinese si avvia verso un passaggio rilevante. Sabato 7 febbraio, alle ore 10, il sindaco di Messina Federico Basile incontrerà i giornalisti nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca per rivolgere “alcune comunicazioni alla città”. Il comunicato diffuso da Palazzo Zanca non fornisce dettagli, ma l’appuntamento è letto negli ambienti politici come strettamente connesso alle voci, insistenti da tempo, su una possibile decisione di lasciare l’incarico.

In città prevale un clima di attesa, accompagnato da cautela. Le dimissioni, qualora annunciate, non avrebbero effetto immediato: la normativa prevede infatti un periodo di venti giorni prima che diventino definitive. La storia politica recente di Messina suggerisce prudenza nelle valutazioni, anche alla luce di precedenti in cui atti formalmente depositati furono successivamente ritirati, talvolta con annunci pubblici avvenuti in modo improvviso.

L’indirizzo che il primo cittadino intenderà assumere sarà chiarito solo nel corso dell’incontro con la stampa. Nel frattempo, tuttavia, lo scenario politico locale sembra già orientato verso l’ipotesi di elezioni anticipate. Le date considerate più probabili per un eventuale ritorno alle urne sono il 24 e 25 maggio, con un possibile ballottaggio fissato per il 6 e 7 giugno.

In parallelo, le forze politiche hanno avviato le attività preliminari in vista della composizione delle liste. Il lavoro risulta complesso anche in ragione della soglia di sbarramento del 5 per cento necessaria per l’accesso al consiglio comunale. Contatti e interlocuzioni sono in corso, con possibili candidature che includono anche figure già presenti in passato sulla scena amministrativa. Sud chiama Nord valuta la presentazione di più liste, che potrebbero essere cinque o sei. Nel centrodestra non è ancora emersa una candidatura condivisa, mentre nel centrosinistra resta aperta l’ipotesi di primarie.

