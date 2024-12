Messina celebra cultura e comunità con il “Presepe Pop”

Il 22 dicembre alle 17:30, presso la Chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina, avrà luogo un evento unico nel suo genere: “Presepe Pop – La nascita delle coscienze”. L’iniziativa, ideata da Simona Scibona, direttrice della Galleria Emy, è realizzata dal GAS Collettivo d’Arte Indipendente e coinvolge una vasta rete di artisti, performer e personalità del panorama messinese.

Lo Studio Danza di Mariangela Bonanno e Alice Rella, la Golden Fighter Danza di Ram Muay Saro Presti, Enrico Barba, Kevin Sciuto, Joele Signorino e il gruppo Ultra Fracidi sono tra i protagonisti che daranno vita alla performance. La serata sarà arricchita da un dj set curato da Domenico Silipigni e dalla cantante Barbara Arcadi, il cui talento vocale sarà il filo conduttore dell’evento.

Il “Presepe Pop” si configura come una narrazione simbolica che esplora le sfaccettature culturali della città, attraverso un percorso multisensoriale in cui arte e quotidianità si fondono. Gli artisti coinvolti, tra cui Giorgia Mirti Della Valle, Antonio Romano e Mariana Carbone, invitano il pubblico a riflettere sul valore del tempo e sulla rinascita delle coscienze. Un tema centrale è il presepe inteso come parco giochi, metafora di rinascita e incontro.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, promuove una visione policentrica di Messina, valorizzando il potenziale creativo del territorio. Durante l’evento sarà organizzata una raccolta di giochi in collaborazione con Cinzia Morabito e Francesco Panasiti, destinata a sostenere il progetto benefico Kiwanis. Questo connubio tra arte e solidarietà rappresenta un momento significativo di condivisione e rafforzamento del senso di comunità.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁