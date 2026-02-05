Rimosso il volto dell’angelo con le sembianze di Giorgia Meloni a Roma

È stato rimosso il volto dell’angelo che, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, presentava tratti somatici riconducibili alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’intervento è stato effettuato dallo stesso autore dell’opera, il restauratore Bruno Valentinetti, che aveva realizzato il dipinto. La decisione, come riferito dall’artista, è arrivata su richiesta del Vaticano. In un’intervista ha confermato che il riferimento era intenzionale, precisando che si trattava di una rielaborazione ispirata a un dipinto precedente.

La rimozione è stata motivata anche dalle reazioni registrate all’interno della chiesa. Il parroco, monsignor Daniele Micheletti, ha spiegato che l’opera aveva attirato un flusso continuo di visitatori interessati più a osservare e fotografare il dipinto che a partecipare a momenti di preghiera. «È stato rimosso, del resto ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto», ha dichiarato, sottolineando come la situazione fosse diventata difficilmente gestibile. Ha aggiunto che l’attenzione mediatica, alimentata anche da ironie pubbliche, tra cui un riferimento di Fiorello, aveva accentuato il carattere di curiosità attorno all’opera.

Nei giorni precedenti, lo stesso parroco aveva richiamato i fedeli alla distinzione tra il momento liturgico e l’interesse suscitato dal dipinto, invitando a mantenere il rispetto del luogo sacro.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Vicariato di Roma, che in una nota ha rilevato come l’opera presentasse «fisionomie non conformi all’iconografia originale e al contesto sacro», chiedendo il ripristino dei tratti originari del volto.

