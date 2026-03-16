Referendum giustizia, appuntamento pubblico al Palacultura di Brolo

Un incontro pubblico dedicato ai temi della giustizia e al dibattito sul referendum previsto per il 22 e 23 marzo è in programma a Brolo. L’iniziativa, dal titolo “Insieme si vince – Anche tra i magistrati cresce il sì”, si terrà lunedì 17 marzo alle ore 17 al Palacultura, in piazza Annunziatella.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di magistrati provenienti da diversi uffici giudiziari italiani, chiamati a confrontarsi sulle questioni oggetto della consultazione referendaria. Tra i relatori figurano la dottoressa Simonetta Matone, già sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, il dottor Giuseppe Visone, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, e il dottor Federico Moleti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

Previsti inoltre gli interventi della dottoressa Carmen Giuffrida, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania, e del dottor Giovanni Genovese, magistrato in servizio presso il Tribunale di Vicenza.

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali e professionali di alcune figure del territorio e del mondo forense. Interverranno l’onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell’Assemblea regionale siciliana e sindaco del Comune di Brolo, l’avvocato Domenico Magistro, presidente della Camera penale del Tribunale di Patti, l’avvocato Carmelo Occhiuto, già componente della giunta dell’Unione Camere penali italiane, e l’avvocato Antonella Marchese, segretaria della Camera penale di Patti.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione del pubblico e si inserisce nel calendario di incontri organizzati in vista della consultazione referendaria prevista a fine marzo.

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