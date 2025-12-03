Presepe Vivente e Food Fest, confermate le date a Montalbano

A Montalbano Elicona sono in corso gli ultimi preparativi per la ventiquattresima edizione del Presepe Vivente, in programma il 26 e il 30 dicembre e il 6 gennaio, con avvio delle attività alle 17.30. L’iniziativa, che da anni richiama un ampio numero di visitatori, si svolge nel quartiere Serro, scelto per le sue caratteristiche architettoniche che riproducono un contesto storico privo di elementi artificiali. Il sindaco Antonino Todaro ha spiegato che “ogni angolo, ogni casa o capanna raccontano le storie dei nostri concittadini di un tempo”, evidenziando il ruolo della tradizione nella valorizzazione del borgo.

L’appuntamento si svolgerà in concomitanza con il Food Fest, che propone degustazioni di prodotti tipici. Secondo il vicesindaco e assessore al turismo, Fabio Truglio, “il Presepe Vivente rappresenta un punto fermo, un evento atteso da quanti desiderano rivivere le scene della natività in un ambiente realistico”. Truglio ha aggiunto che molte persone scelgono di tornare ogni anno, mentre altre visitano il borgo per la prima volta.

Il sindaco ha sottolineato che i visitatori potranno programmare nell’arco della giornata anche tappe all’Argimusco o al castello, per poi concludere il percorso nel pomeriggio con il presepe e le degustazioni. Todaro ha affermato: “Accoglieremo migliaia di visitatori offrendo un Natale all’insegna della tradizione”.

La manifestazione è promossa dal Comune di Montalbano Elicona insieme all’Associazione Rievocazioni Storico Religiose e alla Pro Loco Mons Albus, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo e dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

