Riposto avvia il Natale con la campagna sul commercio locale

Riposto avvia le iniziative natalizie con un programma dedicato alla promozione del commercio locale. L’amministrazione comunale presenta la campagna “Scegli questo! Compra a Riposto”, progetto dell’assessorato alle Attività Produttive finalizzato a incoraggiare cittadini e visitatori a privilegiare negozi, botteghe e ristoranti del territorio. L’iniziativa sarà accompagnata da una serie di appuntamenti che segneranno l’avvio ufficiale delle festività.

L’8 dicembre, in piazza San Pietro, è prevista l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie cittadine. Dalle 17 la piazza ospiterà un Villaggio di Babbo Natale con attività per bambini, tra cui la Casa di Babbo Natale con trono e cassetta delle letterine, un laboratorio dedicato ai desideri, un castello gonfiabile, la macchina sparaneve, mascotte tematiche e uno spazio teatrale. Alle 19 il sindaco Davide Vasta, la giunta e il consiglio comunale procederanno all’accensione dell’albero, accompagnati dall’esibizione della cantante locale Debora La Rosa. L’allestimento offrirà ai presenti la possibilità di realizzare fotografie in un contesto scenografico pensato per il periodo festivo.

“‘Scegli questo! Compra a Riposto’ è un invito concreto a valorizzare le piccole attività che animano quotidianamente la città” afferma il sindaco Davide Vasta, sottolineando il ruolo del commercio di prossimità nelle dinamiche economiche e identitarie del territorio. L’assessore alle Attività Produttive Davide Palermo evidenzia l’obiettivo di sostenere gli operatori economici attraverso un’azione condivisa da amministrazione e cittadini.

Positiva la risposta di Confcommercio Riposto. “Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa proposta dall’assessore Palermo” dichiara il presidente Giovanni Facchi, annunciando la collaborazione all’organizzazione di un evento enogastronomico collegato alle festività.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative dell’8 dicembre e a sostenere il commercio locale per tutto il periodo natalizio.

