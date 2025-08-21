Centro estetico abusivo scoperto a Castellammare del Golfo

La Guardia di Finanza di Trapani ha individuato un centro estetico irregolare allestito in un’abitazione privata di Castellammare del Golfo. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Alcamo a seguito di un monitoraggio sui social network, dove una donna pubblicizzava vari trattamenti estetici come in un’attività regolarmente autorizzata, pur non essendo iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane né in possesso di partita IVA.

Le verifiche sul territorio hanno confermato un consistente afflusso di clienti presso il domicilio della donna. Nel corso di un accesso ispettivo, effettuato con la collaborazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di un laboratorio estetico completo di attrezzature. Tra queste sono stati rinvenuti bancone, lettino, strumenti per la lavorazione delle unghie come lampade per polimerizzazione, aspiratori, frese, prodotti specifici per la ricostruzione, oltre ad apparecchi per dermopigmentazione e altri trattamenti.

Dagli accertamenti è emerso che la titolare disponeva di qualifiche professionali valide, ma esercitava senza alcuna posizione fiscale e senza emettere documenti contabili. La professionista è stata definita “evasore totale”. La Guardia di Finanza ha segnalato la posizione all’Agenzia delle Entrate per l’apertura d’ufficio della partita IVA e al Comune di Castellammare del Golfo per l’applicazione delle sanzioni di competenza.

