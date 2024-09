Grave incidente a Taormina, perde la vita un 52enne di Spadafora

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione Catania, nelle vicinanze di Taormina. Il sinistro ha coinvolto un solo veicolo e ha causato la morte di un uomo di 52 anni, residente a Spadafora, e il ferimento di una donna, sua moglie.

La vittima, alla guida di un SUV Fiat, ha perso il controllo del mezzo alle ore 1:45 del mattino, finendo per invadere la corsia opposta e schiantarsi violentemente contro il guardrail. La moglie dell’uomo, unica passeggera del veicolo, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Taormina. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

L’incidente ha visto l’intervento immediato della Polizia Stradale di Messina, incaricata di eseguire i rilievi del caso e di gestire la viabilità nell’area interessata. Sul posto sono giunti anche i tecnici del Consorzio Autostrade, i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118, per fornire l’assistenza necessaria e garantire la sicurezza della carreggiata.

Le cause che hanno portato l’automobilista a perdere il controllo del veicolo sono ancora in corso di accertamento. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni non risultano coinvolti altri mezzi nel sinistro. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare se ci siano eventuali responsabilità o concause esterne.

