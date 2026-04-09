Sbarra: modello ZES Sud possibile riferimento per tutta l’Italia

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sul Mezzogiorno, illustrate in Parlamento, delineano la linea dell’Esecutivo in materia di sviluppo economico e coesione territoriale. A evidenziarlo è il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, che in una nota sottolinea la continuità delle politiche rivolte alla crescita dell’area meridionale.

Secondo quanto riferito, la ZES Unica Mezzogiorno viene configurata come uno strumento strutturale, sostenuto da risorse pluriennali finalizzate a incentivare gli investimenti e ad aumentare la capacità attrattiva per le imprese. Tra gli elementi indicati figurano la semplificazione delle procedure amministrative, il credito d’imposta dedicato, le misure a sostegno dell’occupazione e gli interventi infrastrutturali, con particolare riferimento alla viabilità e alla qualità dei servizi nelle aree produttive.

Nel documento si evidenzia inoltre l’avvio di uno studio tecnico volto a valutare l’estensione di alcuni meccanismi della ZES anche ad altre aree del territorio nazionale. In particolare, l’attenzione è rivolta agli strumenti di semplificazione amministrativa, ritenuti centrali per favorire nuovi investimenti.

Il Sottosegretario evidenzia che tale impostazione rappresenta un riconoscimento del modello adottato nel Mezzogiorno, considerato potenzialmente replicabile su scala nazionale, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e facilitare l’attività economica.

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