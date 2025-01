Aggressione in Pediatria, medico colpito al Policlinico di Catania

Un grave episodio di violenza si è verificato presso il reparto di Pediatria del Policlinico universitario di Catania, dove un dirigente medico è stato aggredito fisicamente durante l’esercizio delle sue funzioni. L’evento è scaturito dal ricovero di un bambino accompagnato da un individuo che si è successivamente rivelato un medico non iscritto all’ordine.

Secondo le ricostruzioni, l’accompagnatore, utilizzando generalità false, avrebbe cercato di agevolare l’accesso del minore al reparto. Il dirigente, insospettito dalla situazione, ha chiesto chiarimenti al presunto medico, al genitore del paziente e a un’altra persona presente. La richiesta di spiegazioni ha innescato una reazione violenta: il medico è stato colpito al volto con un pugno e, una volta caduto, preso a calci. L’aggressione gli ha provocato una frattura del setto nasale e altre lesioni.

Durante il caos, un collega intervenuto per soccorrere la vittima è stato anch’egli colpito. Gli aggressori, identificati come parte di un gruppo di cinque o sei persone in attesa all’esterno, sono poi fuggiti a bordo di ciclomotori. Il dirigente medico ferito è stato immediatamente assistito nel pronto soccorso del Policlinico, dove le sue condizioni sono state giudicate guaribili in circa 20 giorni.

