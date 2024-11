Decesso di un detenuto messinese, la madre chiede chiarezza, pestaggio?

Un detenuto messinese di 29 anni è deceduto nel carcere di Catanzaro in circostanze che suscitano interrogativi e polemiche. La madre della vittima attribuisce il decesso a un possibile pestaggio, sebbene il referto ufficiale riporti “arresto cardiaco”. Lucia Risicato, garante dei detenuti a Messina e docente di Diritto Penale presso l’Università di Messina, ha sollevato il problema delle condizioni carcerarie italiane, chiedendo maggiore trasparenza sulla vicenda.

Risicato ha sottolineato: “Negli ultimi mesi, i garanti territoriali hanno segnalato la drammatica situazione delle carceri italiane, con 80 suicidi dall’inizio dell’anno, aggravati da un sovraffollamento che supera i livelli già sanzionati nel 2013 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”. La giurista ha evidenziato come questo episodio rifletta una discrepanza tra i principi costituzionali e la realtà penitenziaria, definendolo “una sconfitta dello stato di diritto”.

La vittima era affetta da tossicodipendenza, con un’invalidità riconosciuta del 75% e gravi problemi di salute. Secondo Risicato, “un detenuto in tali condizioni non avrebbe dovuto trovarsi in carcere, né lontano dal proprio luogo di residenza”. Inoltre, sarebbero emersi segni di violenza sul corpo, i quali, secondo il legale, necessitano di ulteriori chiarimenti.

Risicato ha anche evidenziato il contesto operativo delle forze di polizia penitenziaria, spesso costrette a lavorare in condizioni difficili. Ha criticato duramente le recenti dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che ha parlato delle dotazioni alle forze penitenziarie in termini definiti “medievali”. Ha concluso riaffermando “il valore prioritario della dignità umana” e sottolineando che il trattamento carcerario non può essere disumano, poiché ciò rifletterebbe un’umanità smarrita nella società stessa.

