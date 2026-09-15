Panarea senza medico di base, l’Asp avvia la procedura
L’Asp di Messina ha avviato una procedura per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria a Panarea, attualmente priva di un medico di medicina generale. L’Azienda sanitaria ha pubblicato un avviso rivolto ai professionisti disponibili a coprire la carenza assistenziale sull’isola, secondo le modalità stabilite dall’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale.
La procedura prevede inizialmente il coinvolgimento dei medici già titolari di un incarico a tempo indeterminato nel ruolo unico di assistenza primaria nell’ambito territoriale di Lipari. A questi professionisti viene offerta la possibilità di completare l’impegno settimanale attraverso attività con rapporto orario, fino al limite previsto dalla normativa contrattuale.
Il medico che aderirà dovrà inoltre garantire l’apertura di uno studio a Panarea e sarà inserito nell’elenco di scelta degli assistiti, nel rispetto dei massimali stabiliti.
Qualora questa soluzione non consentisse di assicurare la copertura del servizio, l’Asp procederà con una seconda fase, attraverso il conferimento di un incarico a tempo determinato. I medici interessati dovranno presentare la propria dichiarazione di disponibilità entro le 23.59 del 24 settembre, indicando se intendono partecipare alla procedura per il completamento dell’impegno settimanale, concorrere all’incarico temporaneo oppure aderire a entrambe le possibilità.
L’eventuale incarico a tempo determinato potrà avere una durata massima di dodici mesi. Il rapporto terminerà alla scadenza prevista oppure anticipatamente in caso di assegnazione di un medico titolare, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali.
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