Il Messina supera il Taranto con un gol di Zunno

Il Messina continua la sua striscia vincente con una vittoria per 1-0 contro il Taranto allo stadio “Franco Scoglio”. La squadra giallorossa ha mantenuto la continuità dopo il successo ottenuto a Caserta.

Il match è iniziato in modo equilibrato con un momento di incertezza in area di rigore, ma l’arbitro ha giudicato regolare l’intervento di Alessio Luciani su Emmausso. I giallorossi sono stati vicini al vantaggio al 21′ quando Pierluca Luciani, su calcio d’angolo, non è riuscito a insaccare il pallone di testa, sebbene leggermente trattenuto da un difensore. Tuttavia, il gol è stato annullato per fuorigioco.

Nel frattempo, il Taranto ha cercato di rispondere con una conclusione di De Marchi, servito da Bifulco, ma il tiro è andato a lato. Nel finale del primo tempo, le emozioni sono state scarse, con l’eccezione di un tentativo di Kanoute sulla sinistra, che è stato contenuto dal portiere avversario.

Durante l’intervallo non sono stati effettuati cambiamenti significativi. Il Messina è passato in vantaggio al 12′ della ripresa, quando Zunno ha trovato la rete con precisione durante una mischia in area. La squadra peloritana ha continuato ad attaccare alla ricerca del raddoppio, galvanizzata dal gol.

Il Taranto ha subito un duro colpo con l’espulsione di Bifulco al 23′ per un fallo su Salvo in contropiede. Nonostante l’inferiorità numerica, il Taranto ha avuto un’occasione per pareggiare con Fabbro, ma il tiro è stato impreciso. Dall’altra parte, Plescia per il Messina ha sprecato un’opportunità su calcio di punizione.

Il match si è concluso con la vittoria del Messina per 1-0, e i tifosi messinesi hanno potuto festeggiare insieme alla loro squadra.

