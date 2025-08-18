Concerto di Bollani chiude la 50ª edizione di del Festival NotoMusica

Sarà Stefano Bollani a concludere la cinquantesima edizione del Festival Internazionale NotoMusica con un concerto in programma giovedì 21 agosto alle 21.30 sulla Scalinata della Cattedrale di San Nicolò. L’artista, tra i più noti del panorama internazionale, presenterà una tappa del “Piano Solo Tour 2025”, inserita nel calendario della rassegna organizzata dall’Associazione Concerti Città di Noto, presieduta da Rina Rossitto e diretta artisticamente da Ugo Gennarini.

Il ritorno di Bollani in Italia segue alcune esibizioni tenute nel 2024 alla Chamber Music Hall di Berlino, alla Kirche Neumünster di Zurigo e al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano in occasione del festival JAZZMI. La tournée prosegue ora nei principali teatri e sale da concerto nazionali, fino ad approdare a Noto per il gran finale del festival.

Le performance del pianista sono caratterizzate da assenza di scalette e da una costante ricerca improvvisativa. Il repertorio varia di volta in volta, includendo brani di Gershwin, Poulenc, sonorità jazz, ritmi sudamericani e omaggi a Lucio Dalla e Frank Zappa. L’interazione con il pubblico costituisce un elemento centrale, con spettatori coinvolti direttamente nella scelta dei brani.

“Con questa serata conclusiva celebriamo il traguardo storico dei 50 anni di NotoMusica”, afferma la presidente Rina Rossitto. “Fin dalla sua nascita il Festival ha accolto artisti di fama mondiale e favorito il dialogo tra generi diversi. Il concerto finale, che segna il ritorno di Bollani a Noto, rappresenta un evento di grande rilievo e un’occasione per guardare al futuro della rassegna”.

La manifestazione si svolge con il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, del Comune di Noto e della Fondazione Federico II di Palermo.

