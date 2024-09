Fondi europei Sicilia, dieci giornalisti premiati dal presidente Schifani

Si è svolta a Palazzo d’Orléans la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio giornalistico “Po Fesr, l’Europa si racconta”, riconoscimento riservato a coloro che hanno saputo raccontare con maggiore incisività la spesa dei fondi europei in Sicilia durante il 2023. L’evento, promosso dal governo regionale in collaborazione con il Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ha lo scopo di sottolineare il ruolo cruciale della comunicazione nell’ambito dell’utilizzo delle risorse comunitarie.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha consegnato i premi ai dieci giornalisti vincitori. Alla cerimonia erano presenti, oltre al presidente Schifani, anche il presidente e il vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli e Salvatore Li Castri, e Angela Antinoro, dirigente del servizio Comunicazione del Dipartimento regionale Programmazione. Schifani ha sottolineato l’importanza della comunicazione e del giornalismo, affermando: «Credo molto nel ruolo della comunicazione e dell’informazione. Ogni giornalista deve raccontare la verità e i fatti, con spirito critico, positivo o negativo, affinché sia uno stimolo costruttivo».

Il concorso ha premiato i giornalisti autori di articoli, reportage e servizi dedicati alla gestione e spesa dei fondi europei in Sicilia, trasmessi o pubblicati tra il 5 luglio e il 15 novembre 2023. Le categorie prese in considerazione dalla commissione di valutazione sono state cinque: televisione, web, carta stampata, radio e agenzie di stampa.

Tra i vincitori figurano, per la televisione, Luca Ciliberti di Telecolor e Valentina Bongiovanni di AlpaUno. Per la sezione web, Antonio Amadore di Ilsole24ore.com ha ottenuto il primo posto, seguito da Calogero Morreale di Gds.it. Nella categoria radio, il primo premio è stato assegnato a Salvatore Pisciotta di Radio Time. Michele Guccione di La Sicilia ha conquistato il primo posto per la carta stampata, mentre il secondo posto è stato condiviso da Domenico Bertè di Gazzetta del Sud e Roberto Chifari di Corriere del Mezzogiorno. Per le agenzie di stampa, Roberto Ginex e Salvo Ricco di Ansa hanno ottenuto rispettivamente il primo e secondo posto.

La commissione di valutazione, composta da rappresentanti della Regione e dell’Ordine dei giornalisti, ha basato le sue decisioni sulla chiarezza espositiva, sull’efficacia comunicativa e sulla correttezza dei termini utilizzati per raccontare i progetti finanziati con fondi dell’Unione europea in Sicilia. I primi classificati di ogni categoria hanno ricevuto come premio un viaggio di tre giorni a Bruxelles con visita alle istituzioni europee, oltre a una gift card del valore di 500 euro, spendibile in dispositivi tecnologici.

