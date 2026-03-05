Università di Messina, incontro a Buenos Aires con Villarruel

Una delegazione dell’Università di Messina è stata ricevuta nei giorni scorsi a Buenos Aires dalla Vicepresidente della Repubblica argentina e Presidente del Senato, Victoria Eugenia Villarruel. L’incontro si è svolto presso il Senato della Nazione argentina e ha coinvolto rappresentanti del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Ateneo peloritano.

Alla riunione hanno partecipato il professore Alessandro Morelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, il professore Giovanni Moschella, responsabile scientifico per l’Università di Messina del progetto PNRR TNE Heritage for Future – HerI4Future, e la professoressa Valentina Prudente.

Il colloquio si è svolto in un contesto di confronto istituzionale e ha riguardato principalmente le prospettive di cooperazione accademica tra Italia e Argentina. L’attenzione si è concentrata sui temi del diritto costituzionale e sul funzionamento delle istituzioni parlamentari. Nel corso dell’incontro sono state esaminate possibili forme di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina e realtà accademiche e parlamentari argentine.

Tra le ipotesi discusse vi è anche il coinvolgimento del Master in “Istituzioni Parlamentari e Assembleari”, promosso dal Centro Studi in Diritto Parlamentare e delle Assemblee Elettive dell’Università di Messina. L’iniziativa potrebbe rappresentare uno strumento per favorire lo sviluppo di attività formative e scientifiche condivise.

Nel dialogo è stata inoltre evidenziata l’opportunità di avviare iniziative congiunte di alta formazione, seminari specialistici e programmi di ricerca dedicati ai sistemi costituzionali e al ruolo delle assemblee rappresentative.

L’incontro si inserisce nel percorso intrapreso dall’Ateneo di Messina volto a consolidare relazioni di collaborazione internazionale tra università e istituzioni, favorendo il confronto accademico e istituzionale in ambito globale.

