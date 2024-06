Arrestato pedofilo 22enne catanese, sequestrati video con minori

Nell’ambito delle indagini dirette dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 22 anni, originario di Catania, colto in flagranza di reato per possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione informatica, gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania hanno scoperto una vasta raccolta di immagini e video rappresentanti minori, alcuni anche in tenera età, vittime di abusi sessuali.

L’indagato, infatti, archiviava il materiale illecito non solo su vari dispositivi elettronici, ma anche su sistemi di cloud protetti da password, rendendo più difficile la loro individuazione. L’operazione ha avuto origine da un’analisi di materiale informatico precedentemente sequestrato durante un’altra indagine della Polizia Postale di Verona, riguardante lo sfruttamento sessuale di minori.

A seguito delle prove raccolte, la Procura Distrettuale di Catania ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale la convalida dell’arresto.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo