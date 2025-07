Regione Siciliana, 9,5 mln per le startup e PMI innovative in Sicilia

La Regione Siciliana ha pubblicato il bando “Open Innovation Sicilia”, che destina 9,5 milioni di euro a sostegno della nascita e dello sviluppo di micro, piccole e medie imprese innovative. I fondi, ricompresi nell’Azione 1.1.3 del Fesr 2021-2027, finanzieranno programmi di incubazione e accelerazione promossi dai poli di innovazione presenti sul territorio. L’obiettivo è favorire la creazione di nuovi progetti imprenditoriali, con particolare attenzione a giovani e donne, in linea con la Strategia di specializzazione intelligente regionale.

«Con questo primo avviso – dichiara l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo – vogliamo costruire un ecosistema che metta al centro il talento, la creatività e la capacità di fare impresa. Innovazione e aggregazione sono le direttrici fondamentali di questo intervento».

I soggetti ammessi ai programmi di accelerazione potranno ottenere fino a 220 mila euro per servizi specialistici, oltre a 50 mila euro in regime de minimis per consolidare i risultati. Per le nuove imprese costituite dai team incubati è previsto un contributo fino a 30 mila euro. Le domande sono aperte dal 2 settembre al 31 ottobre e dovranno essere presentate esclusivamente online.

I progetti selezionati dovranno concludersi entro 12 mesi dall’avvio. Potranno partecipare imprese già costituite da non più di 60 mesi e team non ancora formalizzati come società. L’avviso supporta inoltre il rafforzamento dei poli di innovazione attraverso interventi di ammodernamento e funzionamento delle strutture.

