Cerimonia a Palermo per il passaggio del comando dei Carabinieri Sicilia

Ieri pomeriggio nella caserma “Dalla Chiesa – Calatafimi” di Palermo si è svolto il passaggio di consegne al vertice della Legione Carabinieri Sicilia. Il Generale di Divisione Giuseppe Spina, al termine di quasi due anni di comando, è stato nominato Direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno a Roma. Tale struttura coordina le attività nazionali e internazionali per la prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

La cerimonia, presieduta dal Comandante Interregionale “Culqualber” Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, ha visto la consegna del comando al Colonnello Corrado Scattaretico, finora vice comandante. Nel suo intervento, il Generale Spina ha sottolineato che, sotto la guida della Magistratura Inquirente Distrettuale, la Legione ha realizzato 68 operazioni antimafia con 870 arresti e sequestri di beni per un valore complessivo di 100 milioni di euro. Ha quindi ringraziato “le donne e gli uomini dell’Arma della Sicilia” per l’impegno quotidiano di fronte alle nuove esigenze di sicurezza derivanti dai mutamenti sociali.

Il Generale Truglio ha espresso “un sentito e sincero ringraziamento” al predecessore per la costante disponibilità, la chiarezza di visione e l’integrità morale dimostrate nel corso del servizio, evidenziando il valore di un’Arma “competente e profondamente radicata tra la gente”. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, religiose e militari, i comandanti provinciali dell’Isola e numerosi Carabinieri, in servizio e in congedo, inclusi i Forestali.

