Ospedale “Barone Romeo” Patti, MCL: «Riaprono le due sale operatorie»

Il Circolo di Patti del Movimento Cristiano Lavoratori, rappresentato dal segretario Placido Salvo e dal presidente Nunzio Saturno, ha espresso apprezzamento per la riapertura di due sale operatorie all’interno del Presidio Ospedaliero “Barone Romeo”. L’organizzazione ha inoltre auspicato che anche le ulteriori due sale attualmente interessate da lavori di ristrutturazione possano tornare operative in tempi brevi.

Secondo quanto evidenziato dai rappresentanti del MCL, il pieno ripristino del blocco operatorio, unitamente alla disponibilità di un organico medico adeguato, potrebbe incidere sulla riduzione delle liste di attesa, in particolare per gli interventi programmati già prenotati.

Nel medesimo contesto viene considerata rilevante l’attivazione della sala operatoria situata al terzo piano della struttura ospedaliera, recentemente collaudata. La disponibilità di questo spazio consente al reparto di ostetricia, collocato sullo stesso livello, di disporre di un’area dedicata, migliorando l’organizzazione dei percorsi assistenziali per le partorienti e alleggerendo il carico sul blocco operatorio principale.

I rappresentanti locali del Movimento Cristiano Lavoratori hanno infine rinnovato l’invito alla direzione aziendale affinché venga individuato in tempi rapidi personale medico specializzato in ortopedia. Tale intervento è ritenuto necessario per consentire al reparto di riprendere pienamente l’attività di ricovero, sia per i casi urgenti sia per quelli programmati, in linea con la classificazione di struttura operativa complessa attribuita al presidio.

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