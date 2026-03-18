La Regione investe su Trapani Birgi, obiettivo 3,7 milioni di passeggeri

La giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione tra l’assessorato al Turismo e Airgest, società che gestisce l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi, con l’obiettivo di incrementare i collegamenti aerei e rafforzare l’attrattività della Sicilia occidentale. L’intesa prevede uno stanziamento di 7 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, per un totale di 21 milioni, destinati alla stipula di accordi con compagnie aeree per l’attivazione di nuove rotte nazionali e internazionali.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: «Con questo investimento dimostriamo la volontà concreta di rafforzare il posizionamento competitivo dello scalo “Vincenzo Florio” e tradurlo in crescita economica. Più voli vuol dire più turisti, più presenze, più occupazione: praticamente un moltiplicatore di ricchezza». Lo stesso ha ribadito che il potenziamento degli scali minori rappresenta una linea strategica del governo regionale, già avviata anche per l’aeroporto di Comiso.

La convenzione stabilisce che nel periodo di validità dovrà essere garantito un traffico minimo di 3,3 milioni di passeggeri, con un obiettivo massimo di 3,7 milioni. In caso di mancato raggiungimento dei risultati previsti, è prevista la restituzione proporzionale delle risorse pubbliche erogate.

Il provvedimento, già corredato dei pareri favorevoli degli assessorati dell’Economia e delle Infrastrutture e mobilità, sarà ora trasmesso alla Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana per il parere definitivo.

Parallelamente, nel gennaio scorso è stato approvato un piano da 13,8 milioni di euro, finanziato con il Fondo di sviluppo e coesione, per interventi di riqualificazione dello scalo trapanese, con lavori previsti fino all’inizio del 2027. Sul fronte dell’aeroporto di Comiso, sono stati destinati 47 milioni per lo sviluppo infrastrutturale e la realizzazione dell’area cargo, mentre una convenzione separata ha previsto 3 milioni annui per il rilancio delle rotte nel triennio 2025-2027.

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