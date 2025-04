Servizi comunali, l’amministrazione di Palermo firma l’intesa con il Sav

È stato formalizzato a Palermo il primo protocollo d’intesa tra il Servizio di Aiuto alla Vita (Sav) e un’amministrazione comunale. Il Sav, associazione autonoma, unitaria, apartitica e federata al “Movimento per la vita italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d’Italia”, ha tra i suoi obiettivi la promozione della cultura della vita in ogni sua forma, la diffusione della conoscenza della fertilità e della procreazione responsabile, il sostegno psicologico alle donne dopo un’interruzione volontaria di gravidanza e il contrasto di pratiche lesive della dignità umana.

Grazie all’intesa, il Comune di Palermo si impegna a offrire supporto operativo e logistico al Sav, semplificando le procedure burocratiche per accedere ai servizi comunali, concedendo gratuitamente l’utilizzo di sale nei palazzi storici cittadini e garantendo la collaborazione di funzionari comunali per l’assistenza nei progetti promossi dall’associazione.

«Non possiamo che essere felici di quella che per noi è una tappa di un lungo percorso del quale oggi fa parte anche il Comune di Palermo», ha dichiarato Rosanna Turrisi, presidente del Sav di Palermo, sottolineando l’importanza del lavoro in sinergia su tematiche fondamentali come la tutela della vita. Ha inoltre ricordato alcune delle attività realizzate dall’associazione sul territorio, tra cui iniziative di beneficenza per donne e bambini, incontri tematici e campagne di sensibilizzazione.

L’avvocato Sabina Di Pasquali, referente del Sav per i rapporti con i Club Service, ha evidenziato il valore pionieristico del protocollo, affermando: «Sarà un lavoro che porteremo avanti tutti insieme», con l’intento di promuovere il modello anche presso altre realtà istituzionali sensibili alla promozione della vita.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁