Slalom Altofonte Rebuttone: in gara 50 piloti per Trofeo Sud e regionale

Si apre sabato 2 agosto il 9° Slalom Automobilistico Altofonte Rebuttone, valida per il Trofeo d’Italia Sud Slalom AciSport e per il Campionato siciliano di specialità, con cinquanta iscritti. Le verifiche sportive e tecniche si svolgeranno nel pomeriggio in piazza Falcone e Borsellino; la sera prenderà avvio il “Food & drink Slalom Festival” con musica dal vivo dei Whisky Stones.

Domenica 3 agosto scatteranno le tre manche cronometrate sul tracciato di 3,8 km ricavato lungo le provinciali 5 e 5 Bis, recentemente ripulito e messo in sicurezza, nella zona di Rebuttone vicino a Piana degli Albanesi. Il direttore di gara è Lucio Bonasera, affiancato dal supervisore AciSport Carmelo Molica. In palio ci sono anche la Coppa “Ninni Mulè” e il Memorial “Piero Angelo”.

Tra i favoriti figura il vincitore uscente Giuseppe Giametta, al volante della Gloria B5 Evo Suzuki per la Scuderia RO Racing, insieme a Silvio Fiore su Radical SR4 Suzuki (Catania Corse) e Riccardo Cerniglia con la Bogani SN84 Suzuki (Misilmeri Racing). Presente anche Andrea Armanno su Gloria B4 Yamaha Fazer. La competizione vedrà sfide in tutte le classi, con ritorni attesi come quello di Paolino Battiato in Racing Start Plus, e duelli nelle Bicilindriche tra Misilmeri Racing e Armanno Corse.

In campo femminile gareggeranno Rossella Caruso e Rossella Pappalardo. Cinque le vetture storiche iscritte, tra cui spiccano modelli Fiat condotti da protagonisti regionali. Il percorso includerà 17 postazioni di rallentamento; la circolazione sarà interrotta dalle 7.00 del 3 agosto. La premiazione è prevista al Parco Robinson, almeno mezz’ora dopo l’apertura del parco chiuso.

