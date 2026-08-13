Crollo a Pistunina, gli accertamenti nell’inchiesta della Procura

Proseguono le attività investigative sul crollo di Palazzo Leone a Pistunina, mentre le operazioni di scavo nell’area interessata dal cedimento si avviano verso la conclusione. Le sostitute procuratrici Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone hanno fissato per il 24 agosto, negli uffici dei carabinieri, gli accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni cellulari sequestrati il 30 luglio agli indagati.

Gli accertamenti riguarderanno Alessandro Panarello, assistito dall’avvocato Salvatore Silvestro, Pasquale D’Alì, difeso da Alessandro Trovato, e Pietro Leone, rappresentato dagli avvocati Sebastiano Campanella e Maurizio Di Silvestro. I tre sono indagati per disastro colposo, «rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» e omicidio colposo.

L’area della palazzina resta sotto sequestro, con specifiche prescrizioni per la rimozione e il trasferimento dei detriti. Una parte delle macerie è stata collocata nel parcheggio rosso dello stadio San Filippo, individuato con ordinanza sindacale. Al termine delle attività, i Vigili del Fuoco dovranno consegnare agli investigatori i filmati relativi alla rimozione dei materiali, al recupero delle salme e al trasferimento dei reperti nell’area del 24esimo Artiglieria.

A quattordici giorni dal crollo risultano ancora dispersi Santino Magazzù e Lairu Warnakulasuriya. Elementi utili all’identificazione potrebbero arrivare dagli esami sul Dna dei resti organici recuperati tra le macerie, affidati ai medici legali Elvira Ventura Spagnolo e Gennaro Baldino insieme ai carabinieri del Ris.

Le operazioni continueranno fino allo sgombero completo del sito. Parallelamente è attesa la riapertura del tratto di via La Pira. Le macerie conservate nell’area dello stadio saranno inoltre esaminate dai periti Andrea Prota e Antimo Fiorillo, docenti dell’Università Federico II di Napoli, e dal professionista messinese Rodolfo Urbani.

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