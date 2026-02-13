A20 Messina-Palermo, chiusure notturne per lavori di manutenzione

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto la chiusura temporanea al traffico di diversi tratti dell’autostrada A/20 Messina-Palermo per consentire interventi di manutenzione legati al taglio di alberi ad alto fusto e rami presenti su terreni di proprietà dell’ente. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza n. 17, emanata giovedì 12 febbraio 2026, e riguarda il lotto 2 Barcellona-Tremestieri, nel tratto compreso tra il km 46+640 e il km 0+000, compatibilmente con le esigenze della circolazione.

Le limitazioni saranno attuate in diverse fasi. Dalle ore 21 di lunedì 16 febbraio alle 6 di martedì 17 febbraio è prevista la chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Gazzi, in direzione Catania. Successivamente, dalle 21 di martedì 17 febbraio alle 6 di mercoledì 18 febbraio, sarà interdetta la rampa di ingresso dello svincolo di Messina Centro per i veicoli diretti verso Palermo, mentre dalle 21 di mercoledì 18 febbraio alle 6 di giovedì 19 febbraio la chiusura interesserà la rampa di uscita dello stesso svincolo per i mezzi provenienti da Catania.

Ulteriori limitazioni riguarderanno il tratto tra gli svincoli di Boccetta e Messina Centro, in direzione Catania, con uscita obbligatoria a Boccetta e successivo rientro a Messina Centro nelle notti comprese tra il 19 e il 21 febbraio. Nelle giornate successive, tra il 21 e il 24 febbraio, le chiusure interesseranno progressivamente la carreggiata in direzione Catania nei tratti compresi tra gli svincoli di Messina Centro, Messina Gazzi, Messina San Filippo e Messina Sud Tremestieri, con istituzione di uscite obbligatorie e percorsi alternativi.

L’ordinanza prevede inoltre l’introduzione del limite massimo di velocità di 60 chilometri orari nei tratti interessati e di 40 chilometri orari nelle rampe di svincolo, oltre al divieto di sorpasso, in conformità alle disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

