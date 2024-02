Blitz antidroga della Polizia di Stato a Messina, 26 arresti

La Polizia di Stato di Messina ha condotto un’operazione antidroga con successo, portando all’arresto di 26 individui. L’azione, iniziata all’alba, ha visto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica – D.D.A.

Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, peculato e falsità materiale commessa dal privato. Circa 120 agenti, inclusi membri della S.I.S.C.O. di Messina, Squadre Mobili di diverse città e Reparti Prevenzione Crimine, sono stati impiegati per le operazioni. – Articolo in aggiornamento.

