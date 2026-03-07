Operaio muore dopo un malore nella centrale A2A di San Filippo del Mela

Un operaio metalmeccanico di 50 anni è deceduto mentre si trovava al lavoro all’interno della centrale elettrica A2A situata a San Filippo del Mela, nel Messinese. La vittima è Francesco Iarrera, residente nella frazione di Corriolo dello stesso comune.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, l’uomo, dipendente di una ditta esterna impegnata all’interno dello stabilimento, avrebbe accusato un improvviso malore mentre percorreva una scala interna dell’impianto. Durante la salita si sarebbe accasciato a terra davanti ad alcuni colleghi presenti sul posto.

I lavoratori intervenuti per primi hanno tentato di prestare assistenza e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo sono giunti poco dopo i sanitari del servizio di emergenza 118. Nonostante il rapido intervento, per il cinquantenne non è stato possibile fare nulla. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale. Messaggi di vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, e dal sindaco di Milazzo, Pippo Midili.

👁 Articolo letto 223 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.