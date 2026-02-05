Gioiosa Marea, derby in vista dopo il successo sull’Avola
Il Gioiosa Marea si prepara al prossimo impegno di campionato con rinnovata fiducia dopo il successo ottenuto contro l’Avola, formazione che fino a poche settimane fa occupava la seconda posizione in classifica. La vittoria ha consentito ai biancorossi di consolidare l’ottavo posto e di affrontare con maggiore serenità il derby in programma domenica allo stadio “Fresina” di Sant’Agata Militello contro la Rosmarino.
Tra i protagonisti attesi della sfida figura Paolo Muschio, esterno offensivo classe 2007, ex della partita. Nell’ultimo turno Muschio ha lasciato il segno realizzando il suo settimo gol stagionale, oltre a fornire un assist decisivo. Pur rientrando ancora nella categoria degli under, il giovane attaccante viene ormai considerato una certezza all’interno dell’organico e il suo rendimento ha attirato l’attenzione di società di categoria superiore, oltre a possibili convocazioni nella rappresentativa di riferimento.
Ripercorrendo la gara vinta contro l’Avola, Muschio ha spiegato: «Abbiamo preparato bene la partita durante la settimana e in campo siamo riusciti a esprimerci con maggiore intensità. Il gol è arrivato come gli altri, senza nulla di particolare. L’aspetto più importante era ottenere i tre punti». Un successo che ha avuto anche un valore personale, come sottolineato dallo stesso giocatore: «Dedico la rete alla mia famiglia, che mi sostiene ogni giorno, e alla mia fidanzata, presente in tribuna».
Guardando al prosieguo della stagione, l’obiettivo resta chiaro. «Siamo arrivati a due terzi del campionato, mancano dieci giornate. La priorità è raggiungere quanto prima la salvezza matematica senza passare dai playout. Solo dopo, eventualmente, si potrà guardare oltre», ha concluso Muschio.
👁 Articolo letto 308 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.