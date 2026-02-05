Ponte sullo Stretto, stop alla nomina del commissario

Nelle bozze aggiornate del decreto Infrastrutture, atteso all’esame del Consiglio dei ministri, viene meno l’ipotesi di nominare l’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, commissario straordinario per il Ponte sullo Stretto. Le modifiche intervenute nel testo eliminano infatti la previsione relativa alla figura commissariale, insieme ai commi che avrebbero inciso sui poteri di verifica della Corte dei conti sulla legittimità degli atti.

La revisione normativa segue le osservazioni sollevate dalla magistratura contabile, che aveva espresso preoccupazioni per un possibile ridimensionamento delle proprie prerogative. Tali rilievi avevano attirato l’attenzione del Quirinale, da cui sarebbe giunta la richiesta di intervenire sul testo. Il percorso di modifica si sarebbe definito dopo un incontro avvenuto martedì tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel confronto istituzionale, la questione della compatibilità delle nuove norme con l’assetto dei controlli è stata centrale. La cancellazione delle disposizioni contestate ha determinato, di fatto, l’uscita di scena della nomina commissariale ipotizzata nelle versioni precedenti del provvedimento. Salvini ha ridimensionato la portata delle critiche, affermando: «Mai pensato di limitare le prerogative della Corte dei conti».

Il decreto Infrastrutture, così riformulato, si avvia ora all’esame del Consiglio dei ministri senza le previsioni che avevano suscitato il dibattito istituzionale nei giorni precedenti, mentre resta invariato il quadro generale degli interventi programmati dal dicastero.

