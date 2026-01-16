Serie C, Messina Volley vince al tie-break a Santa Teresa

Il Messina Volley ha conquistato una vittoria al tie-break sul campo della Futura Volley Santa Teresa, imponendosi al PalaBucalo nella decima giornata del campionato di Serie C femminile. Le peloritane, guidate in panchina da Marcela Nielsen, hanno saputo reagire dopo la sconfitta nel primo set, riuscendo a ribaltare l’andamento della gara e a ottenere due punti rilevanti per la classifica.

L’avvio del match ha premiato la formazione jonica, che ha chiuso il primo parziale 25-21 al termine di una fase combattuta, segnata da diversi time-out e da scambi prolungati. Nel secondo set il Messina Volley ha cambiato passo, trovando maggiore continuità in attacco e a muro, fino a pareggiare i conti con il 25-22. Il terzo parziale ha visto le ospiti prendere il controllo sin dalle battute iniziali, incrementando progressivamente il vantaggio e portandosi avanti nel computo dei set con il 25-15.

La reazione della Futura Volley è arrivata nel quarto set, gestito con maggiore efficacia dalle padrone di casa, che hanno allungato nella parte centrale e chiuso 25-18, rimandando la decisione al tie-break. Nel quinto set il Messina Volley ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, costruendo un margine solido e chiudendo l’incontro sul 15-4.

Al termine della gara, il direttore tecnico Marcela Nielsen ha dichiarato: “È una vittoria importante in una partita difficile, dopo una lunga pausa. A tratti abbiamo fatto quanto preparato in allenamento e si è vista una crescita in alcuni fondamentali”. Il tecnico della Futura Volley, Alessandro Prestipino, ha sottolineato: “È stata una bella partita, decisa al tie-break, che il Messina Volley ha meritato e condotto dall’inizio alla fine”.

Futura Volley Santa Teresa – Messina Volley 2-3 (25-21; 22-25; 15-25; 25-18; 4-15)

Futura Volley Santa Teresa: Camelia, Cannata, Garufi, Iacona, Lupica, Mangano, Manservisi,

Marzo, Moschella, Polozhevets, Cosentino (Cap.) (Lib. 1), Billa (Lib. 2). All. Prestipino

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci,

Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Arbitri: Saccullo e Guarnaccia.

👁 Articolo letto 240 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.