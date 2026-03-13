Gicap, 180 lavoratori senza stipendio: protesta davanti all’Inps

Circa 180 dipendenti della Gicap srl attendono ancora indicazioni sull’erogazione della cassa integrazione guadagni richiesta dall’azienda nel mese di gennaio. A distanza di settimane dall’avvio della procedura, non risultano ancora comunicazioni ufficiali sulla concessione del sostegno, mentre i lavoratori riferiscono di non percepire lo stipendio dall’inizio dell’anno.

Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, la situazione sarebbe legata a un ritardo nella trasmissione di alcune informazioni necessarie per completare l’iter. Il Ministero del Lavoro avrebbe richiesto ulteriori dati all’Inps, senza tuttavia ricevere riscontri definitivi.

Il segretario della Filcams Cgil Giuseppe Ragno e il segretario della Uiltucs Francesco Rubino spiegano che la procedura risulterebbe rallentata da una possibile incongruenza nei dati disponibili. “Il ministero del Lavoro è intervenuto chiedendo alcuni dati all’Inps ma non abbiamo avuto alcuna contezza”, dichiarano i rappresentanti sindacali. “Sembra ci sia una discrasia tra i dati in possesso dell’Inps e quelli della Gicap srl e tutto ciò sta ritardando la concessione della Cig”.

Secondo quanto riportato dai sindacati, il ritardo nella definizione della pratica sta determinando conseguenze rilevanti per i dipendenti interessati, che da quasi tre mesi non ricevono alcuna retribuzione. La situazione, spiegano le sigle sindacali, sta generando difficoltà economiche per i lavoratori coinvolti e per i rispettivi nuclei familiari.

Per sollecitare una risposta e accelerare le procedure, Filcams Cgil e Uiltucs hanno annunciato una mobilitazione. Lunedì 16 marzo, dalle ore 10 alle ore 12, è prevista una protesta davanti alla sede Inps di Messina con l’obiettivo di chiedere all’ente previdenziale di fornire al Ministero del Lavoro le informazioni necessarie per la definizione della pratica relativa alla cassa integrazione.

👁 Articolo letto 308 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.