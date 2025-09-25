Vigilessa aggredita negli uffici del giudice di pace a Palermo

Un’agente della polizia municipale è stata aggredita all’interno degli uffici del giudice di pace di via Cavour, a Palermo. L’episodio, secondo quanto ricostruito, avrebbe visto un uomo colpire la vigilessa con calci e pugni. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e ne hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Sulla vicenda sono in corso le indagini per ricostruire le circostanze e accertare le responsabilità.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, hanno diffuso una nota congiunta: «Condanniamo con fermezza il vile e ingiustificato atto di violenza perpetrato oggi nei confronti di una vigilessa durante il suo servizio negli uffici del Giudice di Pace. A nome dell’intera Amministrazione e di tutto il personale della polizia municipale, esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla vigilessa ferita, augurandole una pronta guarigione. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché il responsabile venga individuato rapidamente e chiamato a rispondere delle proprie azioni».

Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: «Difendere chi ci difende significa tutelare la legalità. Ed è una nostra priorità. A Palermo un gesto vile e ingiustificabile ha colpito una servitrice dello Stato, impegnata nel suo lavoro a tutela della collettività. Alla vigilessa aggredita va tutta la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione. La sicurezza di chi ogni giorno indossa la divisa non è negoziabile: nessuna violenza contro chi serve le istituzioni e protegge le nostre comunità può essere tollerata».

