Benzina e Diesel in aumento, Tanasi sollecita Governo e Parlamento

I prezzi dei carburanti continuano a registrare aumenti sulla rete nazionale in concomitanza con l’avvio degli spostamenti estivi. Secondo le elaborazioni del Codacons basate sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), nell’arco di cinque giorni il costo medio della benzina in modalità self service è cresciuto di 5,2 centesimi al litro, mentre quello del gasolio ha segnato un incremento di 5,9 centesimi. Sulla rete autostradale il diesel ha raggiunto un prezzo medio di 2,023 euro al litro, con un aumento di 5,5 centesimi.

Gli effetti degli incrementi si riflettono anche sul costo dei rifornimenti. Rispetto al 3 luglio, data in cui è terminata la riduzione delle accise introdotta dal Governo, un pieno di benzina comporta una spesa superiore di circa 2,6 euro, mentre per un rifornimento di gasolio l’aumento si avvicina ai 3 euro.

Di fronte all’andamento dei prezzi, il Segretario nazionale del Codacons e presidente del Comitato nazionale vittime del caro benzina, Francesco Tanasi, ha annunciato una protesta pubblica rivolgendo un appello al Governo e al Parlamento affinché vengano adottate misure urgenti.

«Non è accettabile che, mentre gli italiani si mettono in viaggio per le vacanze o per raggiungere le località di villeggiatura, i prezzi dei carburanti continuino a salire aggravando la spesa quotidiana delle famiglie», ha dichiarato Tanasi. Il rappresentante del Codacons ha inoltre chiesto «misure concrete per contenere i rincari alla pompa, rafforzare i controlli sulla filiera e garantire piena trasparenza nella formazione dei prezzi».

Tanasi ha evidenziato come gli aumenti dei carburanti abbiano effetti che vanno oltre gli spostamenti estivi, incidendo sui costi del trasporto e della distribuzione delle merci, con possibili ripercussioni sui prezzi dei beni acquistati dai consumatori. Per questo, ha ribadito la richiesta di un intervento immediato a tutela di famiglie, lavoratori e sistema economico nazionale.

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