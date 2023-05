“Mille metri di Tela per mille sorrisi”: l’arte invade Sant’Agata

Arte e gioia si uniscono a Sant’Agata Militello: torna “Mille metri di Tela per mille sorrisi”.

Domenica 21 Maggio, con inizio alle ore 9.00, sul lungomare di Sant’Agata Militello, si terrà la quinta edizione di “Mille metri di Tela per mille sorrisi”. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Parole & Colori, presieduta da Rosy Piscitello. Questa manifestazione, molto attesa a Sant’Agata Militello, coinvolge giovani studenti delle scuole primarie e superiori, oltre a pittori locali e provenienti da tutta la Sicilia. È un’opportunità per esprimere liberamente l’artista nascosto in ognuno di noi, creando un mondo di colori che si distingue dal grigiore della società stereotipata.

L’associazione “Parole e Colori” è promotrice di molte iniziative significative a Sant’Agata Militello, come il presepe vivente e la realizzazione di un albero di Natale in tessuto due anni fa. Inoltre, fornisce un notevole contributo alla ricerca scientifica. Sulla locandina dell’evento si può leggere “non smettiamo mai di sognare a colori”.

L’area compresa tra villa Bianco e la rotonda ospiterà una tela lunga un chilometro, dove gli artisti, le scuole dei Nebrodi e tutti coloro che desiderano esprimere il proprio “sogno a colori su tela” dipingeranno con entusiasmo e spirito goliardico. Le categorie di partecipazione sono suddivise in kid, junior e senior, e al termine della giornata ci sarà una premiazione. Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d’Arte, sarà presente all’evento.

Ogni partecipante riceverà un metro di tela e i colori forniti dall’associazione, ma dovrà portare i propri pennelli. È richiesto un contributo di 10 euro a persona. Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 16:30 dello stesso giorno per essere valutate da una giuria qualificata, presieduta da Antonio Presti. Dopo la premiazione, i partecipanti potranno richiedere di tenere il proprio dipinto. Le iscrizioni inizieranno alle ore 8:00 del giorno dell’evento.

In caso di condizioni meteo avverse, l’iniziativa sarà posticipata a domenica 4 giugno.

