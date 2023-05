Grande evento di Twirling a Patti: sfida tra atleti provenienti da tutta Italia

Twirling a Patti: Campionati Nazionali e finale di Coppa Italia tornano in Sicilia.

Patti si prepara ad ospitare il Campionato Italiano Individuale e a Squadre di Twirling serie B/C e la finale di Coppa Italia, dopo tanti anni di assenza in Sicilia. L’evento sportivo, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia FITw e dalla Federazione Italiana Twirling, avrà luogo presso il Pala Serranò di Patti dal 2 al 4 giugno. La Città di Patti ha concesso il suo patrocinio all’evento.

Più di 500 atleti provenienti da 54 società sportive di diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Campania e Sicilia, si confronteranno nelle discipline complesse, affascinanti e sceniche del Twirling. Questo sport, che combina elementi di ginnastica ritmica e artistica con l’uso di un bastone lanciato in aria o fatto roteare sul corpo, richiede stile, bellezza, coordinazione e alti livelli di concentrazione e sforzo fisico.

Dopo aver superato le fasi regionali, gli atleti, suddivisi per categoria, si preparano ora ad affrontare la competizione nazionale a Patti. La città costiera, oltre ad essere famosa per il suo evento sportivo, vanta un ricco patrimonio archeologico, artistico, storico-architettonico e paesaggistico. Tra le attrazioni di Patti ci sono il Parco archeologico di Tindari con il suo teatro greco, la basilica dedicata alla madonna nera, la Villa Romana di Patti Marina, il suggestivo centro storico con i suoi vicoli e le grotte di Mongiove. Non da meno, le spiagge di Patti, che si estendono per 12 chilometri e offrono ampie opportunità per il relax e il divertimento balneare.

