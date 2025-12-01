Il Messina Volley vince in casa 3-0 su I Giardini del Volley

Il Messina Volley ha superato in casa I Giardini del Volley con un netto 3-0 nella sesta giornata del campionato di Serie C femminile. L’incontro ha segnato il ritorno al “PalaRescifina” di Danilo Cacopardo, tecnico del club jonico ed ex allenatore peloritano per diciotto stagioni. Prima del fischio d’inizio, la società guidata da Mario Rizzo gli ha consegnato una targa a riconoscimento dell’impegno profuso negli anni trascorsi sulla panchina messinese. La formazione diretta da Marcela Nielsen ha ottenuto un successo rilevante in ottica play-off, considerati i risultati favorevoli delle squadre che la precedono.

Il primo set ha visto il Messina Volley prendere rapidamente vantaggio grazie alle iniziative di Giulia Mondello e Rebecca La Spada, raggiungendo il +12 sul 21-9. L’ace di Marika Arena ha consolidato il margine, poi Mondello ha firmato il punto che ha chiuso il parziale. L’avvio equilibrato del secondo set si è spezzato sul 12-7, con le padrone di casa che hanno ampliato progressivamente il divario. Tre punti consecutivi di Serena Smiroldo hanno rallentato la chiusura, che è comunque arrivata sul 25-17.

Nel terzo set il Messina Volley ha allungato fino al 16-3 con gli attacchi di Alessandra Cuzzola, M. Arena, Giulia Bisicchia e Adriana Ignoto. Una reazione ospite ha ridotto il margine, ma le locali hanno controllato il finale, chiudendo 25-16 con due punti consecutivi di Ignoto.

A fine gara Nielsen ha dichiarato: «Sapevamo di affrontare una squadra molto giovane. Ho dato spazio a tutte le atlete, che stanno mostrando consapevolezza delle proprie capacità». Cacopardo ha osservato: «La partita non è mai stata in discussione, ma avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni». Sulla targa ricevuta ha aggiunto: «Non me l’aspettavo, qui mi sento a casa».

Messina Volley – I Giardini del Volley 3-0 (25-13; 25-17; 25-16).

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

I Giardini del Volley: Palano, Cacopardo, Catania, Curcuruto C., Micali, Cannizzaro, Vacanti, Spadaro (Cap.), Smiroldo, Rossini, Musicò, Curcuruto G., Pace (Lib. 1), Tusano (Lib. 2). All.

Cacopardo.

Arbitri: Sorbello e Rizzotto.

👁 Articolo letto 240 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.