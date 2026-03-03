Elezioni a Messina, Paolo Todaro ritira la candidatura a sindaco

Paolo Todaro ha comunicato formalmente il ritiro della propria disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco di Messina in vista delle prossime elezioni amministrative. La decisione è stata resa nota attraverso una lettera indirizzata ai segretari dei partiti e ai rappresentanti della coalizione di centrosinistra.

Nel testo, Todaro chiarisce le ragioni della scelta, precisando: “La mia non voleva e non vuole essere una presenza divisiva, e per questo motivo, coerentemente con lo spirito di servizio che mi ha guidato in questi mesi, ritiro senza possibilità di ripensamenti la mia disponibilità alla candidatura a Sindaco della città di Messina”. Una presa di posizione che esclude ulteriori ripensamenti e che interviene nel pieno del confronto politico in vista dell’appuntamento elettorale.

Nella stessa comunicazione, l’esponente politico ha rivolto un ringraziamento a quanti, nelle ultime settimane, avevano manifestato sostegno alla sua possibile candidatura. “Desidero ringraziare di cuore tutte le cittadine e i cittadini, i militanti e i rappresentanti delle forze politiche che in queste settimane hanno mostrato fiducia nel mio nome. Il sostegno ricevuto è stato per me motivo di grande orgoglio e responsabilità”, si legge nella lettera.

Il ritiro della disponibilità apre ora una nuova fase nelle dinamiche interne alla coalizione di centrosinistra, chiamata a individuare una diversa proposta per la guida di Palazzo Zanca.

