Nebrosport protagonista nella 25ª edizione del Rally dei Nebrodi

La 25ª edizione del Rally dei Nebrodi, disputata il 31 maggio e 1 giugno 2025, ha visto una significativa partecipazione della Scuderia Nebrosport con otto equipaggi in gara. Tra i protagonisti si è distinto Carmelo Galipò, navigato da Antonino Marino su Skoda Fabia RS classe Rally2-R5, che ha concluso la competizione al quinto posto assoluto, mantenendo la stessa posizione di classe e gruppo, e conquistando il primato nella categoria Over 55. La gara ha rappresentato per Galipò un banco di prova per prendere confidenza con una vettura nuova, gestita con gradualità chilometro dopo chilometro, in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Filippo Ferraro e Cono Bruno, anch’essi su Skoda Fabia Evo2, hanno ottenuto un risultato di rilievo chiudendo quarti sia nella classifica assoluta sia nelle categorie Rally2-R5 e gruppo, confermando la prestazione dell’anno precedente con una gara solida sulle strade di casa. Diversa sorte è toccata a Giuseppe Leonte e Ferdinando Taviano su Peugeot 208 VTI Rally4-R2, costretti al ritiro a causa di problemi tecnici già manifestatisi durante lo shakedown, non risolti nonostante numerosi tentativi.

Roberto Giuttari e Giuseppe Miragliotta, con Renault Clio RS di classe RS2.0Plus, hanno raggiunto il 66° posto assoluto, il 23° di gruppo e un secondo posto di classe. Il percorso di Ivan Casella e Giuseppe Casella su Peugeot 106 classe A6 si è interrotto prematuramente per la rottura del tubo del retroguida durante il trasferimento verso la ps di Piraino 3. Mattia Tirintino e Davide La Mancusa, anch’essi su Peugeot 106 classe N2, hanno dovuto abbandonare la competizione a causa di un guasto meccanico durante la terza prova speciale.

Cristian Pagana e Francesco Rossello, sempre su Peugeot 106 classe N2, si sono ritirati al penultimo passaggio di Piraino per la rottura di un braccetto, dopo aver convissuto con problemi all’assetto fin dalla mattina.

Tra i ritorni di rilievo, Salvatore Scibilia, navigato da Paolo Celi su Alfa Romeo 147 JTD, ha chiuso 47° assoluto, 15° di gruppo e primo di classe, al termine di una gara in costante miglioramento. Scibilia, assente dai rally da tre anni e impegnato in slalom e cronoscalate, punta ora a raccogliere punti per il CRZ di nona zona con l’obiettivo di qualificarsi alla finale del Rally Tirreno-Messina, prossimo impegno fissato al Tindari Rally.

👁 Articolo letto 215 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.