Premio Domina 2024: Carmela Rizzuti premiata a Terrasini

Il Club Inner Wheel Terrae Sinus ha organizzato la quarta edizione del “Premio Domina” 2024 a Terrasini, il 21 settembre presso Torre Alba. Durante la serata, l’artista fotografa palermitana Carmela Rizzuti ha ricevuto il “Premio Speciale alla Carriera Domina 2024” per il suo contributo all’arte fotografica, riconosciuta a livello internazionale. La Rizzuti ha espresso gratitudine verso il Club, ringraziando la presidente Rosalba Bommarito e i soci: «È un riconoscimento significativo dedicato alle donne siciliane che operano nei settori sociali, culturali, professionali e artistici».

Nel suo discorso, la Rizzuti ha dedicato un particolare ringraziamento al pubblico presente e ha elogiato le altre premiate della serata, in particolare Giusy Salamone. Quest’ultima, promotrice dell’AIDO, ha condiviso una storia che ha commosso i presenti, offrendo un esempio di forza e speranza nel superare tragedie personali. Salamone era tra le cinque donne premiate per il loro impegno sociale, culturale e artistico: Anna Rita Piazza, responsabile dei servizi sociali di Terrasini; Claudia Corrao, educatrice presso Casa del Sorriso Onlus; Sabrina Petyx, logopedista e attrice; Anna Di Marzo, docente e vicepresidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus.

La cerimonia è stata condotta dal giornalista Mauro Faso e arricchita da esibizioni artistiche, come l’intervento teatrale di Sabrina Petyx e la musica della “Pietro Lo Piccolo Band”. Presenti molte autorità, inclusi i sindaci di Terrasini, Cinisi e Partinico. La presidente del Club, Rosalba Bommarito, ha sottolineato l’importanza del premio nel valorizzare l’impegno delle donne nei vari ambiti sociali e professionali. Ha descritto il “Premio Domina” come un riconoscimento simile a un “Oscar” delle donne, nato per celebrare il talento femminile.

L’evento, patrocinato dal Comune di Terrasini, ha visto Torre Alba illuminata per l’occasione, come evidenziato dal sindaco Giosuè Maniaci: «Per l’amministrazione è un onore contribuire a tali attività». Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di un sollevatore per disabili da donare alla piscina comunale di Terrasini.

