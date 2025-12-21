A Messina, due arresti e denunciato il gestore di un cannabis shop

Due arresti, il sequestro di dieci chilogrammi di hashish e la denuncia del titolare di un cannabis shop rappresentano il bilancio delle attività di controllo effettuate a Messina dalla Squadra Mobile. Gli interventi si inseriscono in una più ampia operazione a livello nazionale, ad alto impatto investigativo, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni di criminalità diffusa, coordinata dal Servizio Centrale Operativo.

L’azione è stata condotta dalla Polizia di Stato attraverso i reparti delle Squadre Mobili, con particolare attenzione anche alle attività riconducibili ai cannabis shop. Le verifiche hanno interessato diverse aree urbane, con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte illecite legate al traffico di droga e a contesti di degrado urbano.

Nel corso dell’operazione sono state contrastate condotte riconducibili a regolamenti di conti, a specifiche tipologie di reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e, più in generale, a episodi di violenza. In tale quadro ha assunto rilievo l’attenzione verso le nuove modalità di approvvigionamento e consumo delle sostanze stupefacenti, aspetti evidenziati anche nella recente relazione della Direzione centrale per i servizi antidroga.

A livello nazionale l’attività ha portato all’identificazione complessiva di 95.164 persone, tra cui 16.701 cittadini stranieri e 10.848 minorenni. I controlli sono stati concentrati soprattutto nelle aree di spaccio e nei contesti della cosiddetta mala-movida. Per circa un migliaio di soggetti sono attualmente in corso valutazioni in merito all’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione.

