Festa della Tonnara, due giorni di eventi sul lungomare di San Giorgio

Torna sul lungomare di San Giorgio, a Gioiosa Marea, la Festa della Tonnara, giunta alla dodicesima edizione. L’iniziativa si svolgerà nelle giornate del 27 e 28 giugno e rientra tra i progetti sostenuti dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive nell’ambito del programma “Sicilia che piace 2026”.

La manifestazione proporrà un calendario articolato tra momenti dedicati alla gastronomia marinara, appuntamenti culturali e spettacoli musicali. La serata inaugurale del 27 giugno prenderà il via alle ore 20 con l’apertura dell’area food, dove sarà possibile degustare frittura di pesce. Alle 21.30 salirà sul palco Cristina Scuccia con il suo “Metamorfosi Tour 2026”, mentre alle 22.30 sarà la volta di Edoardo Vianello, protagonista dello spettacolo intitolato “Le canzoni dell’estate”.

Il programma del 28 giugno si aprirà alle 18.30 con il convegno “Il respiro del Mediterraneo: sostenibilità, tradizione e futuro”. L’incontro sarà dedicato ai temi della pesca sostenibile, alla valorizzazione della cultura marinara e alle strategie per la salvaguardia dell’ambiente marino.

Dalle ore 20 sarà nuovamente attiva la zona gastronomica con la distribuzione di pasta e panini a base di tonno. In serata spazio alla musica dal vivo con il gruppo XXL, previsto alle ore 21.

Nel corso dell’evento è inoltre annunciata la partecipazione della Corale “I Colori del Mondo” dell’Istituto Comprensivo “L. Radice” di Patti, formazione che ha ottenuto il primo posto al Sanremo GEF 2026.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è disponibile il numero telefonico 349 654 6619.

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