Nebrosport al via della 109ª Targa Florio 2025 con Galipò e Marino

La Scuderia Nebrosport prenderà parte alla 109ª edizione della Targa Florio, in programma dal 8 al 10 maggio 2025, con l’equipaggio formato dal pilota Carmelo Galipò e dal navigatore Antonino Marino. A bordo della Skoda Fabia R5, il team mira a confermare l’ottimo stato di forma mostrato al recente Rally Valle del Sosio, dove ha ottenuto il decimo posto assoluto, il primo nella categoria Over 55 e il quarto nella classe R5-Rally2.

L’obiettivo per la Targa Florio è ambizioso: ottenere un risultato significativo in una gara che riveste un’importanza strategica per la stagione. La competizione, infatti, è determinante per la classifica della Coppa Italia, grazie al coefficiente 1.5 che rende i punti particolarmente rilevanti. A differenza di altre gare, dove il coefficiente è pari a 1.0, la Targa Florio potrebbe avere un impatto fondamentale sulla classifica finale, risultando decisiva per il campionato dell’equipaggio Nebrosport.

Il percorso della storica manifestazione, con le sue impegnative strade madonite, rappresenta una delle sfide più iconiche del panorama rallystico italiano. Con un’ottima preparazione e l’esperienza accumulata, Galipò e Marino puntano a dare il massimo in una delle competizioni più prestigiose del calendario.

