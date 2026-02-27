Trasportava droga su un tir, arrestato 52enne sulla A18 Messina-Catania

Un controllo effettuato nelle prime ore del mattino lungo l’autostrada A18 Messina-Catania ha condotto all’arresto di un uomo di 52 anni, incensurato, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos nei pressi dello svincolo cittadino, dove è stato fermato un trattore stradale condotto dall’uomo.

L’operazione, inizialmente avviata come ordinario controllo volto a verificare la corrispondenza tra la documentazione del veicolo e le ragioni del viaggio, ha assunto rapidamente rilievo penale. Il conducente, dipendente di una società di autotrasporti con sede in Calabria, ha manifestato sin da subito uno stato di evidente agitazione, soprattutto durante la verifica dei documenti.

L’uomo ha dichiarato di essere diretto a Catania per presunti problemi meccanici del mezzo, senza tuttavia fornire indicazioni precise su un eventuale intervento tecnico né sul nome dell’officina incaricata. Le spiegazioni fornite sono apparse poco plausibili agli operatori, che hanno quindi proceduto a una perquisizione approfondita del veicolo.

All’interno del vano portaoggetti collocato sulla fiancata destra del trattore stradale sono stati rinvenuti quindici panetti di sostanza stupefacente, contrassegnati con il marchio di una nota casa automobilistica, oltre alla somma in contanti di 2.300 euro. I successivi accertamenti hanno confermato che si trattava di cocaina per un peso complessivo di circa 15 chilogrammi.

Secondo quanto stimato dagli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe consentito la produzione di oltre 72 mila dosi, con un valore di mercato superiore a 2,5 milioni di euro. Al termine delle formalità di rito, il conducente è stato arrestato con l’accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravato dall’ingente quantità e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

