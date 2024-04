Un viaggio sensoriale: il menu della tradizione de “Il Siciliano”

Il celebre Ristorante “Il Siciliano” di Messina, fondato dall’imprenditore Danny Anna, celebra la ricchezza culinaria dell’Isola con il suo nuovo menu della tradizione. Da quasi vent’anni, questo ristorante è stato un faro nella scena gastronomica locale, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza culinaria senza pari.

Situato strategicamente tra la via Vittorio Emanuele II e il corso Garibaldi, “Il Siciliano” non è solo un luogo dove mangiare, ma piuttosto un viaggio attraverso i sapori, i profumi e le tradizioni di Sicilia. La sua missione, sin dalla fondazione, è stata quella di preservare e valorizzare le radici culinarie locali, trasformando ogni piatto e ogni dettaglio dell’ambiente in un’ode alla cucina siciliana.

In occasione della presentazione del nuovo menu della tradizione, tenutasi il 18 aprile con la partecipazione del sindaco di Messina Federico Basile e dell’assessore Massimo Finocchiaro, il ristorante ha offerto agli ospiti una selezione esclusiva di piatti, tra cui alcune creazioni uniche appositamente concepite per l’evento.

Il viaggio culinario proposto da “Il Siciliano” inizia con un antipasto chiamato “A Cuminciari”, che include la classica Caponata di Mare, un piatto emblematico della cucina siciliana, seguito da un bis di primi piatti intitolato “A Cuntinuari”, che presenta una rivisitazione creativa della Norma di Pesce Spada e un Cous Cous alla Palermitana. Il secondo piatto, “Pi Finiri”, delizia i palati con un Baccalà in Doppia Consistenza, mentre il dolce, “Pi Scialari”, sorprende con un Semifreddo al Cappero e Limoni di Sicilia.

La cura dei dettagli e l’impegno nella selezione dei vini, provenienti dalle rinomate Cantine Coppola di Partinico e PietraCava di Butera, riflettono l’autenticità e la dedizione alla tradizione siciliana. Guidati dagli esperti sommelier della “Scuola Europea Sommelier Sicilia”, gli ospiti hanno potuto godere di un’esperienza enologica unica, arricchita dal liquore Rosolio Lemoncello del liquorificio F.lli Pistone di Belpasso.

In conclusione, “Il Siciliano” continua a incarnare l’essenza della cucina siciliana, diffondendo amore e attenzione per le tradizioni culinarie dell’Isola. Con il suo nuovo menu della tradizione, il ristorante invita i suoi ospiti a un viaggio indimenticabile attraverso i sapori autentici e l’atmosfera unica della Sicilia.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo