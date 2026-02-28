Catania, sequestrati oltre 90 chili di cocaina: due arresti

Un’operazione antidroga condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Catania ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di cocaina e all’arresto di due uomini originari del capoluogo etneo. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti promosse dalla Questura etnea.

Gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno individuato e bloccato un carico di oltre 90 chilogrammi di cocaina destinato al mercato illecito. La sostanza stupefacente, suddivisa in 81 pannetti, era trasportata a bordo di un’autovettura condotta da due catanesi di 43 e 44 anni. I due sono stati fermati nelle vicinanze di un complesso residenziale situato nel quartiere Librino.

L’operazione è scaturita da una mirata attività investigativa che ha consentito agli agenti di organizzare un servizio di osservazione e controllo nella zona interessata. Durante il monitoraggio, i poliziotti hanno notato l’arrivo del veicolo con i due uomini a bordo mentre scaricavano dal bagagliaio tre grandi borsoni. Uno dei soggetti aveva inoltre prelevato una busta della spesa collocata nella parte posteriore dell’auto.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno arrestato i due in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, contestando l’aggravante dell’ingente quantitativo sequestrato, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’intero carico è stato posto sotto sequestro e sarà distrutto su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Su indicazione del pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Catania, i due indagati sono stati trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

👁 Articolo letto 224 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.